Арбитр Федотов: департамент судей пытается продвигать Бобровского, а тот не продвигается

Бывший футбольный судья Игорь Федотов разобрал решения арбитра Яна Бобровского, работавшего на матче московского «Торпедо» и «Оренбурга» в 29-м туре РПЛ (1:3).

«В отличие от Амелина, у Бобровского всё в очередной раз печально. Это была его девятая игра, и за всё это время он лишь дважды получил положительную оценку. Катастрофа. В этот раз Бобровский тоже отличился. На 12-й минуте он не показал жёлтую игроку «Оренбурга» за грубую игру. На 40-й минуте назначил 11-метровый удар, находясь в 25-30 метрах от эпизода, который случился возле линии ворот. Там если и был контакт, то точно не на пенальти. VAR не мог вмешаться, потому что был контакт. Но не любое касание — это нарушение правил. 11-метровый назначен неверно.

На 47-й минуте Бобровский самостоятельно не назначил 11-метровый, и вмешался VAR. Шёл удар в створ ворот «Торпедо», футболист выпрыгнул, выставил локоть в сторону, и мяч попал в руку. Бобровский этого не увидел, потом сходил к монитору, назначил 11-метровый и показал жёлтую карточку.

На 75-й минуте Бобровский неверно показал вторую жёлтую карточку игроку «Торпедо» Самсонову. Тот если и сделал наступ, то максимум на ноготь большого пальца. Изначально у Самсонова пятка встала на газон, и только потом, когда он начал ставить ногу, произошёл лёгкий контакт. Бобровский посчитал, что это безрассудные действия, которые должны караться жёлтой. Но это вообще ни о чём. Хочешь свистнуть нарушение — свисти, но ни о какой жёлтой здесь речи быть не может.

Департамент пытается продвигать Бобровского, а тот не продвигается. Как они могут двигать недвижимое? Это невозможно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.