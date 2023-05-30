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В «Челси» окончательно определились с кандидатами на роль основного голкипера

Руководство лондонского «Челси» окончательно определилось с кандидатами на роль основного голкипера клуба в следующем сезоне, сообщает The Guardian.

По информации источника, лондонцы «положили глаз» на таких вратарей, как Андре Онана («Интер»), Давид Райя («Брентфорд») и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкиперов, интересующих «Челси», следующим образом: Онана (€ 20 млн; срок контракта — до 2027 года), Райя (€ 25 млн; срок контракта — до 2024 года), Мартинес (€ 28 млн; срок контракта — до 2027 года).

Также сообщается, что клуб не будет паниковать, если не получится купить нападающего топ-уровня. На данный момент самая желаемая кандидатура — Виктор Осимхен из «Наполи».

В понедельник, 29 мая, стало известно, что 51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил «Челси».