В «Челси» окончательно определились с кандидатами на роль основного голкипера

Руководство лондонского «Челси» окончательно определилось с кандидатами на роль основного голкипера клуба в следующем сезоне, сообщает The Guardian.
По информации источника, лондонцы «положили глаз» на таких вратарей, как Андре Онана («Интер»), Давид Райя («Брентфорд») и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»).
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость голкиперов, интересующих «Челси», следующим образом: Онана (€ 20 млн; срок контракта — до 2027 года), Райя (€ 25 млн; срок контракта — до 2024 года), Мартинес (€ 28 млн; срок контракта — до 2027 года).
Также сообщается, что клуб не будет паниковать, если не получится купить нападающего топ-уровня. На данный момент самая желаемая кандидатура — Виктор Осимхен из «Наполи».
В понедельник, 29 мая, стало известно, что 51-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино возглавил «Челси».
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