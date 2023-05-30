Мэйсон Маунт обратился к болельщикам «Челси» после провального сезона команды

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт обратился к болельщикам после провального сезона его команды.
«Справедливо сказать, что это был сезон взлётов и падений, но ваша поддержка никогда не ослабевала. Путешествуя по стране, вы были с нами на каждом этапе пути, хоть временами мы и не заслуживали этого. Теперь пришло время сделать перерыв и восстановиться. Спасибо и наслаждайтесь летом», — написал Маунт в своей социальной сети.
В текущем сезоне на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.
По итогам сезона чемпионата Англии лондонский клуб набрал 44 очка после 38 матчей, что позволило команде занять 12-е место. Отметим, что впервые за семь лет «Челси» не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
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