Салихова: сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла» — не потерять им его и не сломать

Зарема Салихова пожелала «Спартаку» занять второе место в нынешнем сезоне РПЛ и вспомнила о победе красно-белых над «Динамо» в финале Кубка России 2022 года.

«Прошёл год с одного из самых счастливых дней в моей жизни. Мы всем доказали, что умеем побеждать и уходить красиво, оставив классного тренера, который точно справится.

Из песни слов не выкинешь. Сердце «Спартака» теперь в руках «Лукойла» — не потерять им его и не сломать. Вспомнить первую половину чемпионата, занять второе место и в будущем много раз приносить заветное чемпионство», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, год назад под руководством Паоло Ваноли «Спартак» обыграл «Динамо» на стадионе «Лужники» со счётом 2:1 благодаря голам Александра Соболева и Квинси Промеса.

За тур до окончания сезона в нынешнем розыгрыше чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего на втором месте ЦСКА на одно очко. В 30-м туре красно-белые сыграют в гостях с «Крыльями Советов». Матч состоится 3 июня и начнётся в 17:00 по московскому времени.