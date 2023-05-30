В РФС рассказали о взаимодействии с УЕФА при работе над организацией турниров развития

Директор департамента РФС по организации и проведению соревнований Ирина Посиренина рассказала, что представители организации общались с коллегами из УЕФА после утверждения турниров развития в Волгограде.
«Пока рано получать ответ от УЕФА по оценке организации турнира, он только закончился. Как проходила коммуникация РФС и УЕФА? УЕФА отправляет заявочный циркуляр, дальше уже идет операционная работа. Как только УЕФА принимает решение о проведении турнира, мы, как департамент организации проведения соревнований, в рабочем порядке переписываемся с коллегами из УЕФА по турниру. У нас были совместные звонки, естественно, мы готовим разные операционные документы, в которых учтены все моменты: расписание тренировок, расписание матчей, и другие технические и операционные вопросы», — приводит слова Посирениной ТАСС.
Турнир развития УЕФА с участием юношеских и юниорских мужских и женских сборных до 16 лет проводился в Волгограде с 24 по 29 мая. Соревнования проходят каждый год в разных странах.
- 30 мая 2023
-
04:07
-
04:05
-
03:41
-
03:34
-
03:25
-
03:07
-
03:07
-
03:00
-
02:50
-
02:42
-
02:29
-
02:25
-
02:24
-
01:48
-
01:36
-
01:27
-
01:19
-
01:06
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:27
-
00:27
-
00:20
-
00:07
- 29 мая 2023
-
23:58
-
23:58
-
23:47
-
23:46
-
23:39
-
23:34
-
23:31
-
23:25
-
23:22
-
23:14