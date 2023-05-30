Воспитанник ЦСКА из чемпионата Бангладеш рассказал, как уходил из клуба

Экс-футболист ЦСКА Алан Короев поделился воспоминаниями, как он уходил из клуба.

«Почему ЦСКА не предложил контракт? Меня до сих пор это очень интересует. Когда я играл за свой год, то был в этой команде не на последних ролях: всегда в основе и забивал очень много. Это все парни из команды могут подтвердить. Когда был выпуск, мне сказали, что меня не берут. Честно, я даже не стал интересоваться, почему. Мне было очень обидно. Я практически в каждой игре отдавал или забивал, на международных турнирах меня признавали лучшим. Думал, останусь в ЦСКА и буду работать, проявлять себя во взрослой команде. В игровом плане ко мне никогда не было вопросов. Да и я знал, что если мне дадут возможность, то я проявлю себя – докажу делом на поле, что достоин играть. Не знаю, что произошло. Вся эта ситуация для меня даже спустя столько лет – большой вопрос.

Тренировался ли с основой? Нет, никогда не подтягивали. Из нашей команды я первый наравне с Ваней Олейниковым (сейчас в «Ахмате» – прим. «Чемпионата») дебютировал за молодёжку ЦСКА. Играли с «Локомотивом», в котором тогда были братья Миранчуки и Баринов. Ещё раз просидел на замене с «Торпедо». Вот и закончился мой путь в ЦСКА», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.