Шикунов: фантастический сезон для «Ростова», поборется с ЦСКА

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался об игре команды с «Ахматом» и перспективах в матче с ЦСКА.

«Игра между «Ростовом» и «Ахматом» получилась весёлой. Грозненцы могли сравнять счёт в конце, даже когда были вдесятером. На такие матчи приятно смотреть. Игра прошла в хорошем темпе, на встречных курсах. Побольше бы таких матчей, и зрелищность чемпионата повысилась бы. Для «Ростова» это фантастический сезон — по ходу чемпионата команда шла на втором месте. Такого результата не было с 2016 года.

«Ростов» поборется с ЦСКА за медали? Конечно. Будут играть так же, как и с «Ахматом», – приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

«Ростов» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.