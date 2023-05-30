Шикунов: фантастический сезон для «Ростова», поборется с ЦСКА
Поделиться
Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов высказался об игре команды с «Ахматом» и перспективах в матче с ЦСКА.
«Игра между «Ростовом» и «Ахматом» получилась весёлой. Грозненцы могли сравнять счёт в конце, даже когда были вдесятером. На такие матчи приятно смотреть. Игра прошла в хорошем темпе, на встречных курсах. Побольше бы таких матчей, и зрелищность чемпионата повысилась бы. Для «Ростова» это фантастический сезон — по ходу чемпионата команда шла на втором месте. Такого результата не было с 2016 года.
«Ростов» поборется с ЦСКА за медали? Конечно. Будут играть так же, как и с «Ахматом», – приводит слова Шикунова «РБ Спорт».
«Ростов» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.
Комментарии
- 30 мая 2023
-
10:21
-
10:14
-
10:12
-
10:10
-
10:08
-
09:58
-
09:57
-
09:47
-
09:39
-
09:38
-
09:30
-
09:26
-
09:22
-
09:20
-
09:15
-
09:15
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:50
-
08:44
-
08:30
-
08:30
-
08:29
-
08:15
-
08:13
-
08:00
-
07:52
-
04:56
-
04:24
-
04:07
-
04:05
-
03:41
-
03:34
-
03:25
Партнерский контент