«Я адекватный человек». Дуарте объяснил удаление на Малкоме в игре «Зенит» — «Спартак»

Защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте объяснил своё удаление в матче 26-го тура РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (2:3), отметив, что уже не мог никуда деться после того, как форвард петербуржцев Малком поставил свою ногу.
«Разумеется, не хотел идти в супержёсткий подкат. Я адекватный человек и не хочу никого травмировать. При начале движения у меня сложилось полное ощущение, что буду на мяче первым и сделаю всё чисто. Но Малком поставил ногу раньше, а я просто уже не мог никуда деться — в процессе движения траекторию не изменить. Получилось так, что сфолил», — приводит слова Дуарте «Спорт-экспресс».
Дуарте получил прямую красную карточку при счёте 1:2. После этого нападающий «Спартака» Квинси Промес смог сравнять счёт, реализовав пенальти, однако в концовке встречи форвард «Зенита» Иван Сергеев принёс сине-бело-голубым победу.
- 30 мая 2023
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