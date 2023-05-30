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«Совершил ошибку». Россиянин из лиги Бангладеш рассказал, почему ушёл из «Краснодара»

«Совершил ошибку». Россиянин из лиги Бангладеш рассказал, почему ушёл из «Краснодара»
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Экс-футболист ЦСКА, а ныне игрок «Уттары» Алан Короев вспомнил, как покидал «Краснодар».

«Когда заключал контракт, в команде был один тренер – Бранко Мирьячич. Он сначала работал с молодёжкой, как раз куда меня взяли. Потом он пошёл в «Краснодар-2» в ПФЛ, и я тоже. Но тренера поменяли – пришёл Дмитрий Кудинов. Он чехлил меня, не хотел видеть в команде.

А я молодой, мне 18 лет. На одну игру на предсезонке не вышел, на вторую, третью – подхожу и спрашиваю, что не так. Мне говорят, что я не в игровой форме. А как я её наберу, если только тренируюсь? Эти предсезонные матчи как раз для того и есть, чтобы набрать форму.

Через некоторое время меня вызывает руководство, потому что тренер на меня не рассчитывает, а в дубль уже младший возраст подтянули. Предложили два варианта: уходить в аренду или разрывать контракт. Совершил ошибку и выбрал второе», — заявил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.

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