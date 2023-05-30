«Вилльяреал» близок к приобретению вратаря сборной Хорватии Ливаковича

Испанский «Вильярреал» близок к приобретению голкипера загребского «Динамо» Доминика Ливаковича. Об этом сообщает Relevo.
По информации источника, «Вильярреал» следил за Ливаковичем с января этого года. Сейчас испанский клуб уже достиг устной договорённости с вратарём, однако до сих пор не согласовал трансфер с «Динамо», которое требует за футболиста € 10 млн. Первое предложение «Вильярреала» по Ливаковичу равнялось € 7 млн. В ближайшие дни переговоры будут продолжены.
28-летний Ливакович сыграл за «Динамо» 49 матчей во всех турнирах в текущем сезоне, пропустив в них 49 мячей и 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с загребским клубом рассчитан до лета 2024 года.
«Райо Вальекано» — «Вильярреал». Обзор матча. Ла Лига. 37-й тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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