Видео: Малком показал все медали, завоёванные с «Зенитом»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором показал все медали, завоёванные в составе российского клуба.
Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Бразильский форвард перешёл в санкт-петербургский клуб из испанской «Барселоны». В составе «Зенита» бразилец выиграл восемь трофеев: четыре титула чемпиона России, три Суперкубка и один Кубок страны.
Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. По информации зарубежных СМИ, к бразильцу проявляют интерес французский «ПСЖ» и английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».
В нынешнем сезоне Малком сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами.
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