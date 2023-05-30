Видео: Малком показал все медали, завоёванные с «Зенитом»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком в своих социальных сетях опубликовал видео, в котором показал все медали, завоёванные в составе российского клуба.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. Бразильский форвард перешёл в санкт-петербургский клуб из испанской «Барселоны». В составе «Зенита» бразилец выиграл восемь трофеев: четыре титула чемпиона России, три Суперкубка и один Кубок страны.

Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. По информации зарубежных СМИ, к бразильцу проявляют интерес французский «ПСЖ» и английские «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Малком сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами.