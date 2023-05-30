Аршавин: «Зенит» будет стремиться к тому, чтобы Семак повторил рекорд Садырина уже сейчас

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин предположил, что сине-бело-голубые сделают всё возможное, чтобы главный тренер команды Сергей Семак уже в этом сезоне смог повторить достижение экс-наставника петербуржцев Павла Садырина по победам во главе клуба с берегов Невы.

«Я думаю, «Зенит» будет стремиться уже сейчас сделать так, чтобы Семак повторил рекорд Садырина. И даже не для того, чтобы кого‑то догнать, а просто чтобы выиграть последний матч чемпионата. Вместе с тем, «Факел» в последнее время стал более настырный и злой. С учётом того, что «Зенит» уже стал чемпионом, в предстоящем матче ему не будет легко. Ничья тоже может случиться», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

У Садырина 125 во главе «Зенита», у Семака на одну меньше. Ближайший матч петербуржцев пройдёт 3 июня. Соперником будет воронежский «Факел».