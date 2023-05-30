Дьяков: для «Ростова» быть выше «Спартака» и ЦСКА — это за гранью возможностей

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что для ростовчан четвёртое место в РПЛ является хорошим показателем, так как быть в турнирной таблице выше «Спартака» и ЦСКА — за гранью возможностей.

«Ростов» — четвёртый, от них не всё зависит. Они смазали концовку сезона, много очков потеряли. Им надо выигрывать и ждать осечки «Спартака». Лучше, когда всё зависит от тебя. У них сейчас явно спад, а чем он вызван — не так важно. Ростовчанам будет тяжело залезть в тройку.

Когда ты идёшь в борьбу за медали с такими командами, как ЦСКА и «Спартак», это многого стоит. Тем более что «Ростов» — не флагман российского футбола и не топ-клуб. Они и так уже высоко забрались в этом сезоне. Четвёртое место — очень хороший показатель. Если они ещё поборются за медали, то это будет очень приличный результат. Быть выше «Спартака» и ЦСКА — это за гранью возможностей», — приводит слова Дьякова Metaratings.

«Ростов» перед последним туром РПЛ занимает четвёртое место, отставая от «Спартака» на одно очко, а от ЦСКА — на два. Ростовчане опередят армейцев, если обыграют их в очном матче.