«Политизированная история». Билялетдинов — об удалении «Арсеналом» поздравлений Аршавина

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на решение лондонского «Арсенала» удалить пост, в котором «канониры» поздравили своего бывшего игрока Андрея Аршавина с днём рождения, назвав произошедшее политизированной историей.

«Зная Андрея, думаю, что ему всё равно. Политизированная история. Поздравили — значит, помнят. Его игру не стереть из памяти. Невозможно удалить из истории время, когда Аршавин играл за «Арсенал». Это неважно, сейчас мало чему можно удивляться», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 29 мая, «Арсенал» опубликовал пост с поздравлением Аршавина, однако в тот же день удалил его из-за критики со стороны украинских болельщиков в комментариях.