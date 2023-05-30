«Политизированная история». Билялетдинов — об удалении «Арсеналом» поздравлений Аршавина
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на решение лондонского «Арсенала» удалить пост, в котором «канониры» поздравили своего бывшего игрока Андрея Аршавина с днём рождения, назвав произошедшее политизированной историей.
«Зная Андрея, думаю, что ему всё равно. Политизированная история. Поздравили — значит, помнят. Его игру не стереть из памяти. Невозможно удалить из истории время, когда Аршавин играл за «Арсенал». Это неважно, сейчас мало чему можно удивляться», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».
Напомним, вчера, 29 мая, «Арсенал» опубликовал пост с поздравлением Аршавина, однако в тот же день удалил его из-за критики со стороны украинских болельщиков в комментариях.
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