Российский игрок из лиги Бангладеш: интерес «Локомотива»? Взяли парня от знакомого агента
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Экс-футболист ЦСКА, а ныне игрок «Уттары» Алан Короев вспомнил, как проходил просмотр в московском «Локомотиве».
«Интерес «Локомотива» после «Коломны»? Я приехал на два дня, потренировался с молодёжкой, а потом ко мне подошёл или спортивный директор, или кто-то в этом роде, и сказал, что на моё место так-то игрока уже берут, и я не нужен. Как я понял, взяли парня от какого-то знакомого агента», — сообщил Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
Алан Короев является воспитанником московского ЦСКА. Футболист провёл некоторое время в академии «Краснодара», а сейчас выступает за «Уттару» из республики Бангладеш. В «Коломне» россиянин начал свою профессиональную карьеру.
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