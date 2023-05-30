Короев: Галицкий приземлился на поле на вертолёте и смотрел тренировку

Российский футболист «Уттары» Алан Короев вспомнил о проведённом времени в академии «Краснодара» и рассказал, как президент клуба Сергей Галицкий относится к игрокам «быков».
«Чем удивил Галицкий? Сейчас уже заезжено, но Сергей Николаевич реально всех пацанов знает поименно. Я не шучу. Общался ли я с ним? Так чтобы предметно – нет. Бывало, он на другом конце поля на вертолете приземлялся и смотрел за тренировкой, мог общие фразы какие-то сказать, в раздевалку зайти.
Мне говорил продолжать работать и что у меня есть будущее», — сказал Короев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Кринским.
Алан Короев является воспитанником московского ЦСКА. Некоторое время футболист провёл в академии «Краснодара», сейчас выступает за «Уттару» из республики Бангладеш.
- 30 мая 2023
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