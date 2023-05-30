Гендиректор «Севастополя»: мы сдали абсолютно все документы в ФНЛ — от корки до корки

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый заявил, что все документы о вхождении клуба в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) находятся в офисе организации.

«Мы сдали абсолютно все документы в ФНЛ — от корки до корки. Когда говорим о документах, то подразумеваем пять критериев, которые должны быть соблюдены, — всё так и есть. Все комиссии к нам уже приезжали, документы уже находятся в офисе ФНЛ. Я сам жду решения, как только мы получим документ о вхождении — сообщим», — цитирует Чалого «Матч ТВ».

Ранее Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что два крымских футбольных клуба в данный момент проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу — «Севастополь» и «Рубин» (Ялта).