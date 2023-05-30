Жоау Феликс не останется в «Челси». В лондонском клубе на него не рассчитывают

Португальский полузащитник Жоау Феликс вернётся в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщил президент испанского клуба Энрике Сересо.
«Нам сообщили, что Поч (Маурисио Почеттино, новый главный тренер «Челси». — Прим. «Чемпионата») не рассчитывает на Жоау Феликса. Он вернётся сюда, посмотрим… Мы ничего не планировали», — цитирует Сересо Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Феликс присоединился к «Челси» в январе этого года на правах аренды до конца сезона-2022/2023 с правом выкупа. За синих португалец отыграл 20 матчей и забил четыре гола. В первой половине сезона-2022/2023 Жоау Феликс провёл 14 матчей за «Атлетико», в которых забил четыре гола.
«Челси» завершил сезон на 12-месте в турнирной таблице АПЛ. «Атлетико» пока занимает третью строчку в испанском чемпионате, набрав 76 очков.
- 30 мая 2023
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