Колыванов: мне кажется, сами футболисты были бы не очень рады вызову в сборную России

Бывший главный тренер «Уфы» и «Торпедо» Игорь Колыванов высказался об отмене июньского сбора сборной России.

«Сейчас заканчивается чемпионат России. Все игроки подустали — их бессмысленно вызывать в сборную. Не будет эмоций, поэтому не выложатся по полной. Мне кажется, что сами футболисты были бы не очень рады вызову в сборную России.

Будет маленький перерыв, а кто-то решит сменить клуб — футболистам не до сборов. Пусть ребята отдохнут и войдут в следующий сезон с новыми силами. Тем более что нам некуда торопиться: есть время подумать и подобрать будущих соперников.

Конечно, смена клубной обстановки важна для игроков, но пока ситуация не очень понятная. Поэтому будем верить, что в нужный момент сборная России соберётся и покажет хороший результат», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.