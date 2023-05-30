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Аршавин: интерес «Зенита» к Пиняеву? Если бы я даже знал, то вряд ли мог бы комментировать

Аршавин: интерес «Зенита» к Пиняеву? Если бы я даже знал, то вряд ли мог бы комментировать
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Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал слухи насчёт интереса сине-бело-голубых к полузащитнику «Локомотива» Сергею Пиняеву.

«Интерес «Зенита» к Пиняеву? Если бы я даже знал, то вряд ли мог бы комментировать. Мне нравится Пиняев. «Зенит» следит за всеми футболистами, которые претендуют на место в сборной России или уже находятся там», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее, напомним, сообщалось, что «Зенит» готов выплатить сумму отступных за 18-летнего Пиняева. Российский полузащитник в нынешнем сезоне провёл 19 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги за «Локомотив», забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

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