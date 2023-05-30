Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг — о будущем Магуайра: Гарри важен для команды, но решение за ним

Тен Хаг — о будущем Магуайра: Гарри важен для команды, но решение за ним
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем защитника команды Гарри Магуайра.

«У Магуайра конкуренция с Вараном, который играет великолепно. Это всё объясняет. Ни один игрок не хотел бы оказаться в такой ситуации. На тренировках он показывает себя на высочайшем уровне, выкладывается на сто процентов. Так что Гарри хорошо справляется с ситуацией и важен для команды в качестве капитана. Я рад, что он здесь, и, когда он был нам нужен, он делал свою работу. Но решение за ним», — приводит слова тен Хага Metro со ссылкой на The Times.

Маугайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. Его контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 25 млн.

Материалы по теме
Тен Хаг — о сезоне-2022/23 для «Манчестер Юнайтед»: мы не удовлетворены, можем быть лучше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023