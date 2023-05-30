Тен Хаг — о будущем Магуайра: Гарри важен для команды, но решение за ним
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о будущем защитника команды Гарри Магуайра.
«У Магуайра конкуренция с Вараном, который играет великолепно. Это всё объясняет. Ни один игрок не хотел бы оказаться в такой ситуации. На тренировках он показывает себя на высочайшем уровне, выкладывается на сто процентов. Так что Гарри хорошо справляется с ситуацией и важен для команды в качестве капитана. Я рад, что он здесь, и, когда он был нам нужен, он делал свою работу. Но решение за ним», — приводит слова тен Хага Metro со ссылкой на The Times.
Маугайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в 2019 году за € 87 млн. Его контракт рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 25 млн.
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