Евгений Бушманов: даже хорошо, что решили не собирать игроков сборной России в июне

Бывший защитник московского ЦСКА Евгений Бушманов считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Раз не подобрали никаких соперников для сборной России, то логично, что сбор в июне решили не проводить. Конечно, по ходу сезона смена клубной обстановки даёт свои плоды: после вызова в сборную у игроков появляются дополнительные эмоции. А сейчас у футболистов будет отпуск по окончании чемпионата, поэтому эти сборы не так важны. Даже хорошо, что решили не собирать игроков сборной России в июне: будет больше времени отдохнуть и набраться сил к новому сезону», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.