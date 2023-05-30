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Евгений Бушманов: даже хорошо, что решили не собирать игроков сборной России в июне

Евгений Бушманов: даже хорошо, что решили не собирать игроков сборной России в июне
Евгений Бушманов
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Бывший защитник московского ЦСКА Евгений Бушманов считает правильным решение Российского футбольного союза отменить июньский сбор игроков сборной России.

«Раз не подобрали никаких соперников для сборной России, то логично, что сбор в июне решили не проводить. Конечно, по ходу сезона смена клубной обстановки даёт свои плоды: после вызова в сборную у игроков появляются дополнительные эмоции. А сейчас у футболистов будет отпуск по окончании чемпионата, поэтому эти сборы не так важны. Даже хорошо, что решили не собирать игроков сборной России в июне: будет больше времени отдохнуть и набраться сил к новому сезону», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.

Сегодня днём Российский футбольный союз объявил, что сборная России проведёт следующий сбор только осенью. Данное решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, которые делегируют в национальную команду большое количество игроков.

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