Дьяков: может, начну заниматься тренерством, но пока такой процент маленький

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о скором получении тренерской лицензии и планах на будущее.

«Да, я ушёл из GOATS, но планирую ещё до зимы играть в Медиалиге. Пока ещё не знаю, за какую команду выступать в МФЛ, но предложения есть. Не могу сказать, из каких команд. Плюс 1 июня получу лицензию в УЕФА и можно будет уже где-то работать помощником тренера. Может, начну заниматься тренерством, но пока такой процент маленький. До зимы хочется поиграть в Медиалиге, а там будет уже новый курс обучения и повышение лицензии. Тогда, может быть, начну где-то работать тренером или помощником и параллельно учиться. Если получится играть в МФЛ и тренировать, то будет круто. Мне нравится играть в футбол, я получаю от этого удовольствие, но как сложится дальше, пока не знаю», — приводит слова Дьякова Metaratings.