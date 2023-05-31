«ПСЖ» претендует на подписание капитана «Арсенала» Мартина Эдегора

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Daily Mail, на 24-летнего норвежского футболиста претендует «ПСЖ».

Эдегор находился в структуре мадридского «Реала» в 2015–2021 годах. В 2021 году Мартин перешёл в «Арсенал». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 80 млн. По итогам сезона «Арсенал» занял второе место, уступив золотые медали «Манчестер Сити».

После 37 туров «ПСЖ» набрал 85 очков и стал чемпионом Франции. Парижане за тур до конца чемпионата опережают идущий вторым «Ланс», который набрал на четыре очка меньше.

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