«ПСЖ» претендует на подписание капитана «Арсенала» Мартина Эдегора

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Как сообщает Daily Mail, на 24-летнего норвежского футболиста претендует «ПСЖ».
Эдегор находился в структуре мадридского «Реала» в 2015–2021 годах. В 2021 году Мартин перешёл в «Арсенал». В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 45 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 80 млн. По итогам сезона «Арсенал» занял второе место, уступив золотые медали «Манчестер Сити».
После 37 туров «ПСЖ» набрал 85 очков и стал чемпионом Франции. Парижане за тур до конца чемпионата опережают идущий вторым «Ланс», который набрал на четыре очка меньше.
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