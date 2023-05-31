Гендиректор «Балтики»: некоторые игроки удивляются — почему здесь такие профессионалы

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал об изменениях в клубе за последние годы.
«Стабильность? Понимаете, всё это появилось не на пустом месте. Несколько лет мы как раз шли к тому, чтобы создать такую атмосферу, выстраивали всё по мелочам и обращали внимание на детали. Все клубные подразделения работали на максимуме, не щадили себя ради общей цели. Это и принесло плоды.
Важный момент – за последние годы у нас почти не меняется менеджерский состав. Все хорошо знают друг друга, коммуницируют, помогают коллегам во всём. Это тоже залог успеха.
Ну и нельзя не сказать про рабочий менталитет футболистов «Балтики»: все на сто процентов сконцентрированы на достижении результата. Некоторые игроки к нам приходят и удивляются – почему у нас здесь такие профессионалы, как получилось, что практически все в команде следят за питанием, за восстановлением. Ночные клубы – это вообще не про нас. Не то что мы запрещаем, но они сами не хотят», – сказал Кирилл Волженкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
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