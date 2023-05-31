Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил награду лучшего тренера сезона в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» обеспечил себе титул чемпиона Премьер-лиги с тремя матчами в запасе и завершил сезон на пять очков впереди идущего на втором месте «Арсенала». В 38 матчах чемпионата Англии в этом сезоне команда одержала 28 побед и забила 94 гола — больше, чем любая другая команда в высших лигах Европы.
«Я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к тому, что я был назван тренером года. Прежде всего я хочу поделиться этим со своими коллегами-номинантами. Все они проделали невероятную работу в этом сезоне.
Обычно этот трофей присуждается не за то, насколько вы хороший тренер, а за то, что вы выигрываете. Я нахожусь в невероятном футбольном клубе, и без всей той поддержки, которую я получал на протяжении всего моего пребывания здесь, это было бы невозможно. Конечно, я также хочу поблагодарить всех игроков за невероятную работу, которую они проделали в этом сезоне», — сказал Гвардиола.
Гвардиола был назван тренером сезона в третий раз за шесть сезонов. Он выигрывал премию в 2018 и 2021 годах.
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