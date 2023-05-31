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Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Чистякова в «Локомотив»

Семак прокомментировал информацию о возможном уходе Чистякова в «Локомотив»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова в московский «Локомотив».

«Возможно ли, что Дмитрий Чистяков уйдёт в «Локомотив»? Чем ближе трансферное окно, тем больше будет появляться слухов. Иногда смеёмся всем тренерским штабом от того, что появляется. Большинство этих слухов не имеют ничего общего с реальностью. По поводу слухов, которые будут возникать, есть руководство клуба — мы эти слухи не комментируем. Ещё раз отвечу на ваш вопрос: львиная доля этих слухов не имеет под собой абсолютно никакого основания», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В текущем сезоне Чистяков принял участие в 22 матчах сине-бело-голубых во всех турнирах.

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