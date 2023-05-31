Кавазашвили: новость о Гаврилове в реанимации вызывает огорчение. Желаю другу здоровья!

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость о том, что в реанимацию попал бывший игрок красно-белых Юрий Гаврилов.

«Юрий Васильевич Гаврилов — наш близкий друг. Он — настоящий русский футболист с открытой душой. Мы входим в комитет ветеранов «Спартака» и вместе сидим на совещаниях. Новость о Гаврилове в реанимации вызывает серьёзное огорчение. Я не ожидал этого, потому что он всегда бойко выступает, делает различные предложения со своей прямотой. Будем наблюдать за его здоровьем, чтобы всё было хорошо. Конечно, навещу его, когда будет возможность. Но сначала человек должен выйти из кризиса. Желаю своему другу здоровья!» — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год, провёл 347 матчей и забил 115 голов.