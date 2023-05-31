Александр Хаджи: с Гавриловым всё нормально — нет никаких осложнений после инсульта

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассказал о состоянии ветерана красно-белых Юрия Гаврилова, который ранее был госпитализирован.
«Все ветераны в курсе, что Юрий Васильевич Гаврилов попал в реанимацию. Каждый принесёт любую пользу, какую только будет можно. Я вчера разговаривал с сыном Юрия Васильевича, пока всё нормально — нет никаких осложнений после инсульта. Знаю, что он в надёжных руках.
Конечно, хотелось бы его наведать, но пока не пускают в реанимацию. Можно будет приехать, когда его переведут в общую палату. Вообще сейчас в больнице долго не держат: я после инфаркта пробыл всего четыре дня.
Болельщики, не волнуйтесь! Есть связь с семьёй и конкретно с врачами — всё на самом высоком уровне. Конечно же, пожелаем Юрию Васильевичу крепкого здоровья! Будем надеяться на лучшее», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 31 мая 2023
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