Александр Хаджи: с Гавриловым всё нормально — нет никаких осложнений после инсульта

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи рассказал о состоянии ветерана красно-белых Юрия Гаврилова, который ранее был госпитализирован.

«Все ветераны в курсе, что Юрий Васильевич Гаврилов попал в реанимацию. Каждый принесёт любую пользу, какую только будет можно. Я вчера разговаривал с сыном Юрия Васильевича, пока всё нормально — нет никаких осложнений после инсульта. Знаю, что он в надёжных руках.

Конечно, хотелось бы его наведать, но пока не пускают в реанимацию. Можно будет приехать, когда его переведут в общую палату. Вообще сейчас в больнице долго не держат: я после инфаркта пробыл всего четыре дня.

Болельщики, не волнуйтесь! Есть связь с семьёй и конкретно с врачами — всё на самом высоком уровне. Конечно же, пожелаем Юрию Васильевичу крепкого здоровья! Будем надеяться на лучшее», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.