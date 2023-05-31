Глава «Балтики»: в последнее время агенты изменили отношение к клубу

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о работе клуба с агентами.
«Видно, кстати, как агенты в последнее время изменили отношение к «Балтике» – раньше отношение было достаточно спокойным, ровным, мы были просто одним из клубов лиги. А сейчас они увидели, что в «Балтике» дают игровое время молодым футболистам, что они здесь развиваются, все попадают в состав исключительно по спортивному принципу. Поэтому сейчас наш клуб стал среди первых, куда присылают игроков на изучение», – сказал Волженкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
«Балтика» уже обеспечила себе выход в Российскую Премьер-Лигу. Команда занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги за один тур до завершения сезона. Подопечные Сергея Игнашевича набрали 64 очка после 33 матчей. На первой строчке располагается казанский «Рубин» (68).
- 31 мая 2023
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