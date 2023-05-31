Александр Кержаков отреагировал на информацию о возможной работе в «Волгаре»

Российский специалист Александр Кержаков признался, что ничего не знает о возможном назначении на пост главного тренера астраханского «Волгаря».

«Об интересе «Волгаря» я ничего не знаю, не слышал. Есть ли у меня другие предложения? Без комментариев», — приводит слова Кержакова «Спорт день за днём».

Предыдущим местом работы 40-летнего Кержакова стал кипрский клуб «Кармиотисса», в котором он работал с февраля по апрель 2023 года. Ранее Кержаков также тренировал «Пари НН», «Томь», юниорские сборные России, а также работал в академии «Зенита».

Главным тренером «Волгаря» является Андраник Бабаян. Команда за тур до окончания Мелбет Первой лиги идёт на девятой позиции с 44 очками. В последнем матче астраханцы сыграют с «Акроном» на выезде.