Главный тренер «Ариса»: Рангник был и остаётся одним из лучших для меня

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о бывшем главе по развитию «Локомотива» Ральфе Рангнике.
«Рангник был и остаётся одним из лучших для меня. Считаю себя его последователем. Благодарен этому специалисту за предоставленный шанс.
То, как он всё выстроил в «Ред Булл», — это фантастика, абсолютный топ. Рангник великолепно работал по молодёжному направлению. Он учёл все лучшее, включая систему Лобановского. Гвардиола и Рангник — люди, совершившие футбольную революцию в этом веке. А что случилось в «Локомотиве»… Не знаю.
Есть только такая версия: сказалась разница в ментальности. Немецкие коллеги, допускаю, не приняли во внимание уклад жизни, внутренние порядки. Почему я говорю об этом. Во мне самом две ментальности. Я белорус, соответственно, это язык и определённый образ мышления. Но как профессионал я сформировался именно в Германии», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
- 31 мая 2023
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