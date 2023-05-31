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«Оренбург» близок к трансферу нападающего «Химок» Руденко

«Оренбург» близок к трансферу нападающего «Химок» Руденко
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«Оренбург» близок к трансферу нападающего Александра Руденко из «Химок» за 30 млн рублей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

24-летний Руденко выступает за подмосковную команду с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России, в которых он забил пять голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Руденко оценивается порталом Transfermarkt в € 900 тыс. (около 78 млн рублей).

Руденко вместе с «Химками» досрочно вылетел в Мелбет Первую лигу. Химчане, набравшие в 29 матчах РПЛ 18 очков, отстали от идущего впереди «Пари НН» на девять очков за тур до окончания соревнования.

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