Андрей Кобелев: продление контракта — оптимальное решение для Смолова и «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал мнение о решении московского клуба продлить контракт с нападающим Фёдором Смоловым.

«Продление контракта — оптимальное решение и для Фёдора Смолова, и для «Динамо». Он обладает большим опытом, может помочь молодёжи. В атакующей линии «Динамо» много молодых игроков: им нужен опытный игрок рядом, который мог бы подсказать и повести за собой. Решение о продлении контракта будет полезно для обеих сторон», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне на счету Смолова 31 матч за «Динамо» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость 33-летнего футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.