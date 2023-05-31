Станислав Агкацев: по весне «Краснодар» прибавил, но мы можем ещё лучше

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев подвёл промежуточные итоги текущего сезона для своего клуба.

«В первой части сезона нам было достаточно тяжело, много упустили очков, проиграли те матчи, которые могли выиграть. Вторая часть намного стабильнее, но всё равно я думаю, что можем ещё лучше. Думаю, нашей весенней части можно поставить четвёрку, в целом мы прибавили весной. Сейчас все наши мысли о Суперфинале Кубка», — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

У «Краснодара» остался один матч в чемпионате России с «Ахматом». После 29 сыгранных туров «быки» располагаются на шестом месте в турнирной таблице, набрав 47 очков. Также, в воскресенье, 11 июня, команда сразится в Суперфинале Кубка России с ЦСКА.