Камада перейдёт в «Милан» на правах свободного агента

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада по окончании сезона перейдёт в «Милан» на правах свободного агента, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
По информации источника, «Милан» подпишет с Камадой четырёхлетний контракт с жалованием в размере € 3 млн в год.
Сообщается, что представители японского хавбека недавно встречались с руководством «россонери». Футболист присоединится к миланцам в качестве свободного агента. Официальное заявление клуба ожидается в ближайшее время.
В текущем сезоне на счету Камады 46 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость хавбека, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать ещё одного полузащитника атакующего плана.
- 31 мая 2023
-
21:20
-
21:15
-
21:00
-
20:59
-
20:48
-
20:43
-
20:40
-
20:38
-
20:25
-
20:23
-
20:20
-
20:14
-
20:05
-
19:59
-
19:53
-
19:53
-
19:45
-
19:40
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:14
-
19:13
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:59
-
18:58
-
18:48
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:23
-
18:20
-
18:19