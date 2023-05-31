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Камада перейдёт в «Милан» на правах свободного агента

Полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада по окончании сезона перейдёт в «Милан» на правах свободного агента, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, «Милан» подпишет с Камадой четырёхлетний контракт с жалованием в размере € 3 млн в год.

Сообщается, что представители японского хавбека недавно встречались с руководством «россонери». Футболист присоединится к миланцам в качестве свободного агента. Официальное заявление клуба ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету Камады 46 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость хавбека, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Милана» подписать ещё одного полузащитника атакующего плана.