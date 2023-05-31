Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Лига Европы. Финал. Севилья — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павлюченко — о ретроматче: готов принять участие, такое пропускать нельзя

Павлюченко — о ретроматче: готов принять участие, такое пропускать нельзя
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил готовность принять участие в ретроматче, посвящённом 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания бронзовых медалей российской национальной командой.

«Насколько я знаю, такой матч хотят провести 15 июня в Москве. Конечно, я готов принять участие в такой игре, такое пропускать нельзя. Если будет приглашение, то я буду готов. Сборная России тогда была сильнейшей. Если соберёмся на 90% игроками, уже будет хорошо. Про всех сказать не могу, у всех свои дела, кто-то, может, не в стране. Тяжело всех собрать.

Если РФС проводит на таком уровне мероприятие, то они сделают всё, чтобы 90% той сборной присутствовало. Будет отлично, если тренерский штаб тоже будет. В России и в других странах тоже захотят увидеть такой матч», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.

Материалы по теме
Стали известны составы соперников по ретроматчу с участием «Зенита» и сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023