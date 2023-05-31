Павлюченко — о ретроматче: готов принять участие, такое пропускать нельзя

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко выразил готовность принять участие в ретроматче, посвящённом 15-летию победы «Зенита» в Кубке и Суперкубке УЕФА и завоевания бронзовых медалей российской национальной командой.
«Насколько я знаю, такой матч хотят провести 15 июня в Москве. Конечно, я готов принять участие в такой игре, такое пропускать нельзя. Если будет приглашение, то я буду готов. Сборная России тогда была сильнейшей. Если соберёмся на 90% игроками, уже будет хорошо. Про всех сказать не могу, у всех свои дела, кто-то, может, не в стране. Тяжело всех собрать.
Если РФС проводит на таком уровне мероприятие, то они сделают всё, чтобы 90% той сборной присутствовало. Будет отлично, если тренерский штаб тоже будет. В России и в других странах тоже захотят увидеть такой матч», — приводит слова Павлюченко Metaratings.ru.
- 31 мая 2023
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