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«Реал» близок к продлению контракта с Себальосом — Marca

«Реал» близок к продлению соглашения со своим полузащитником Даниелем Себальосом, сообщает Marca. По информации источника, стороны почти согласовали все детали трёхлетнего контракта.

Сообщается, что, несмотря на слухи о возможном уходе Себальоса из клуба, переговоры в последние дни протекают успешно во многом благодаря звонкам руководства «сливочных» ближайшему окружению 26-летнего футболиста. Благодаря улучшенным финансовым условиям по новому контракту на данный момент Себальос склоняется к продолжению сотрудничества с мадридской командой.

В текущем сезоне на счету полузащитника 45 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами.

Себальос ассистирует Родриго в эпизоде со взятием ворот «Райо Вальекано» в матче 36-го тура Ла Лиги:

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Действующее соглашение игрока с мадридским клубом рассчитано до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Себальосу со стороны принципиального соперника «Реала» — мадридского «Атлетико».