«Атлетико» вновь сделал предложение Себальосу
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Мадридский «Атлетико» во второй раз сделал полузащитнику «Реала» Даниэлю Себальосу предложение о переходе в стан «матрасников». Об этом сообщает Marca.
Контракт Себальоса с клубом истекает в конце сезона. «Реал» хочет заняться продлением контрактов с игроками позже и пока не сделал Даниэлю предложение о новом соглашении. Ситуацией заинтересовались ряд клубов испанской Примеры, включая «Атлетико», который дважды предложил игроку перейти в команду. Сообщается, что приоритетным вариантом для Себальоса является продление контракта с «Реалом».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Себальос принял участие в 19 матчах. Его команда находится на втором месте.
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