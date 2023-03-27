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«Атлетико» вновь сделал предложение Себальосу

«Атлетико» вновь сделал предложение Себальосу
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Мадридский «Атлетико» во второй раз сделал полузащитнику «Реала» Даниэлю Себальосу предложение о переходе в стан «матрасников». Об этом сообщает Marca.

Контракт Себальоса с клубом истекает в конце сезона. «Реал» хочет заняться продлением контрактов с игроками позже и пока не сделал Даниэлю предложение о новом соглашении. Ситуацией заинтересовались ряд клубов испанской Примеры, включая «Атлетико», который дважды предложил игроку перейти в команду. Сообщается, что приоритетным вариантом для Себальоса является продление контракта с «Реалом».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Себальос принял участие в 19 матчах. Его команда находится на втором месте.

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