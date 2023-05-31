Агент Йокановича: к Славише есть интерес из Англии, Катара и Саудовской Аравии

Футбольный агент Боян Остожич рассказал, что его клиент Славиша Йоканович после ухода из «Динамо» хочет взять паузу на отдых. При этом у сербского специалиста имеются варианты продолжения карьеры.
«Славиша вернулся в Сербию и сейчас хочет взять небольшую паузу, чтобы отдохнуть. К нему есть большой интерес от разных команд, но он хочет взять передышку и только после этого выбирать. Из России предложений нет, но есть варианты в Катаре, Саудовской Аравии, а также в Англии», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».
Напомним, Йоканович возглавлял «Динамо» меньше года (с 17 июня 2022-го по 14 мая 2023-го). На момент увольнения специалиста его команда занимала седьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги. Также бело-голубые вылетели из Кубка России от тольяттинского «Акрона», уступив команде из Первой лиги в серии пенальти.
- 31 мая 2023
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