Тилеманс покинет «Лестер» в качестве свободного агента

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс покинет «Лестер» на правах свободного агента по окончании сезона, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, подобное решение хавбек принял из-за вылета клуба из английской Премьер-лиги в текущем сезоне.
Сообщается, что сразу несколько клубов заинтересованы в подписании бельгийца, однако пока нет конкретных договорённостей ни с одной командой.
Тилеманс присоединился к «Лестеру» в 2019 году. «Лисы» приобрели полузащитника у «Монако» за € 45 млн. Бельгиец завоевал с командой Кубок и Суперкубок Англии.
В текущем сезоне на счету Тилеманса 37 матчей за «Лестер» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Тилемансу со стороны «Арсенала».
- 31 мая 2023
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