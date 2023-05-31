Аргентинец Вера назвал главные стереотипы о России из Латинской Америки

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о российских футболистах и стереотипах, которые есть о стране в Латинской Америке.

«Какие главные стереотипы о России есть в Латинской Америке? Боевые действия, холод и проблемы с социализацией. Да, русские более серьёзные ребята, но, когда они расслабляются, то они по-своему весёлые.

Классное настроение отходит от тренера? Да, Марцел Личка нам в этом смысле не препятствует. Нет какого-то, скажем так, студенческого контроля. Мы можем позволить себе музыку, по утрам у всех хорошее настроение, которым все делятся. И это касается всех футболистов команды. У русских, правда, своя манера даже в этом вопросе, но в итоге всем комфортно. Вообще, российские футболисты меня удивили! Они все выше 1,90 м. Я в шоке! Это нормально, что они выше 1,90? Я не могу купить себе нормальную одежду здесь», — приводит слова Веры Metaratings.