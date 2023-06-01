«Севилья» в серии пенальти одолела «Рому», победив в финале Лиги Европы

Cегодня, 31 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште прошёл финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встретились испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» — 4:1.
На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.
«Севилья» выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференций.
- 1 июня 2023
-
01:45
-
01:40
-
01:28
-
01:20
-
01:14
-
01:09
-
01:09
-
01:08
-
01:06
-
01:06
-
01:04
-
01:03
-
00:53
-
00:42
-
00:34
-
00:30
-
00:20
-
00:03
-
00:00
- 31 мая 2023
-
23:59
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:20
-
23:16
-
23:15
-
23:02
-
22:50
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:36
-
22:23
-
22:22
-
22:15