«Севилья» в серии пенальти одолела «Рому», победив в финале Лиги Европы

Cегодня, 31 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште прошёл финальный матч Лиги Европы сезона-2023/2024. В нём встретились испанская «Севилья» и итальянская «Рома». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Севильи» — 4:1.

На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.

«Севилья» выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории. В последний раз до нынешнего сезона команде это удавалось в сезоне-2019/2020. «Рома» также выходила в финал Кубка УЕФА в сезоне-1990/1991. В прошлом году римляне выиграли Лигу конференций.