Моуринью: с Дибалой результаты «Ромы» за последние два месяца были бы другими

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об аргентинском полузащитнике команды Пауло Дибале.

«Я умалчивал о нём в последние два или три дня. У него была серьёзная травма. Когда смотришь на игру Пауло, становится ясно, что с ним наши результаты за последние два месяца были бы другими», – приводит слова Моуринью пресс-служба УЕФА.

На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала: Манчини сделал великолепную проникающую передачу на ход Дибале, который ворвался между двумя защитниками в штрафную и аккуратно пробил мимо Боно в дальний угол. На 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник «Ромы» Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника. В серии пенальти «Севилья» обыграла соперника со счётом 4:1.