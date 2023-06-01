Яя Туре: мечтаю однажды стать главным тренером

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Кот-д’Ивуара Яя Туре заявил о желании стать главным тренером в будущем.

«Когда я завершил игровую карьеру, чувствовал себя опустошённым, не знал, что делать дальше. Смириться с уходом из футбола было непросто, но я хотел что-нибудь вернуть игре. После того как я прошёл тренерские курсы в «Тоттенхэме», я снова полюбил футбол.

Мне нравится делать то, что я делаю, но сейчас чувствую, что мне нужен новый вызов. Я мечтаю однажды стать главным тренером. Жизнь непредсказуема, возможно, однажды на моём пути вновь повстречается «Манчестер Сити», — цитирует Туре издание The Times.

С августа прошлого года Яя Туре трудится в академии лондонского «Тоттенхэма». Вместе с тем экс-полузащитник «горожан» готовится получить тренерскую лицензию УЕФА категории Pro.