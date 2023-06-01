«Всегда борись, никогда не беги». Ренан опубликовал пост после расистских оскорблений

Защитник молодёжной сборной Бразилии и санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан опубликовал в своих социальных сетях пост после расистских оскорблений в свой адрес по окончании матча 1/8 финала молодёжного чемпионата мира 2023 года в Аргентине с Тунисом (4:1).

«Всегда борись, никогда не беги, отступай, только если нужно набраться сил. Это Бразилия!» — написал Ренан.

Ренан попал под гнев болельщиков после того, как получил прямую красную карточку на 45-й минуте матча с Тунисом. Это не помешало бразильцам одержать победу и выйти в четвертьфинал, в котором защитник «Зенита» не сможет сыграть из-за дисквалификации. Бразильская конфедерация футбола сообщила о планах обратиться в ФИФА по поводу оскорблений Ренана.