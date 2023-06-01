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Ковтун: «Спартак» есть «Спартак», он просто обязан быть с медалями

Ковтун: «Спартак» есть «Спартак», он просто обязан быть с медалями
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун высказался о турнирной интриге в чемпионате России сезона-2022/2023. Напомним, за тур до окончания нынешнего розыгрыша РПЛ на серебро и бронзу претендуют три команды — «Спартак», ЦСКА и «Ростов».

«Кто больше заслуживает медалей — «Спартак» или «Ростов»? Прямого ответа на этот вопрос у меня нет. Понятно, что и «Спартак», и «Ростов» в равной степени заинтересованы в том, чтобы занять как можно более высокое место. Но, по-моему, медали будут большим достижением прежде всего для «Ростова» — и для клуба, и для его игроков. Ну а «Спартак» всё-таки по определению должен занять высокое место. Почему? Потому что «Спартак» есть «Спартак», он просто обязан быть с медалями.

Кому буду желать большего успеха — Карпину или Абаскалю? Наверное, всё-таки нашему, российскому тренеру Валере Карпину. Думаю, объяснять почему, не стоит», — приводит слова Юрия Ковтуна «Российская газета».

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