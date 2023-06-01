«Мы заслужили это». Гендиректор «Севастополя» — о включении команды во Вторую лигу

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый прокомментировал новость об официальном включении клуба в список участников следующего сезона Второй лиги.

«Получили аттестат, «Севастополь» официально приняли в ФНЛ‑2. Мы очень ждали, хотели и заслужили это. В 2014 году предпринимались попытки включить три крымских клуба во Вторую лигу, однако тогда это было невозможно из‑за политики. С 2015 года существует Крымский футбольный союз (КФС), у нас в большинстве своём работают тренеры с российским гражданством, а вот у многих футболистов его не было, они уроженцы Украины. На сегодняшний день Севастополь является субъектом РФ, было принято решение подать заявку, все моменты быстро отработали, документы предоставили, выполнили все пять критериев для получения аттестации ФНЛ. Исправления после 24 апреля также были проведены.

У нас есть определённые моменты, которые предстоит решать. В нашей команде играют практически все футболисты, которые живут в Севастополе и Крыму. Некоторые успели сделать российские документы, а некоторые не получили до сих пор. Вопрос будет решаться, так как это очень важно. В ФНЛ‑2 легионерам выступать запрещено, а украинские футболисты считаются таковыми. Будет проводиться большая работа в краткие сроки, до середины‑конца июля надо собрать людей и сделать боеспособную команду, потому что просто выходить играть в футбольчик не очень хочется.

Огромную благодарность выражаю губернатору Севастополя Михаилу Владимировичу Развожаеву, по финансовой части и спонсорам все вопросы решал он, его заслуга в получении аттестации огромная. Правительство Севастополя в лице Михаила Владимировича является учредителем нашего клуба», — приводит слова Чалого «Матч ТВ».