Крымский ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге

Крымский футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге в дивизионе «Б».

«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Среди получивших аттестат ФК «Севастополь», — сообщает пресс-служба Второй лиги в своём телеграм-канале.

Ранее президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что два крымских футбольных клуба в данный момент проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу — «Севастополь» и «Рубин» (Ялта).

На данный момент «Севастополь» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Крыма. Команда набрала 17 очков в 11 матчах.