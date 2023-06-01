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Крымский ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге

Крымский ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге
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Крымский футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге в дивизионе «Б».

«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Среди получивших аттестат ФК «Севастополь», — сообщает пресс-служба Второй лиги в своём телеграм-канале.

Ранее президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что два крымских футбольных клуба в данный момент проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу — «Севастополь» и «Рубин» (Ялта).

На данный момент «Севастополь» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Крыма. Команда набрала 17 очков в 11 матчах.

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