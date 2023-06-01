Крымский ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге
Поделиться
Крымский футбольный клуб «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге в дивизионе «Б».
«Состоялось заседание комиссии Футбольной национальной лиги, на котором было принято решение о выдаче аттестата ФНЛ клубам для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе «Б». Среди получивших аттестат ФК «Севастополь», — сообщает пресс-служба Второй лиги в своём телеграм-канале.
Ранее президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что два крымских футбольных клуба в данный момент проходят аттестацию для вхождения во Вторую лигу — «Севастополь» и «Рубин» (Ялта).
На данный момент «Севастополь» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Крыма. Команда набрала 17 очков в 11 матчах.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июня 2023
-
12:32
-
12:30
-
12:25
-
12:21
-
12:09
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:54
-
11:42
-
11:30
-
11:29
-
11:24
-
11:22
-
11:16
-
11:15
-
11:11
-
11:07
-
11:04
-
11:02
-
11:01
-
10:55
-
10:55
-
10:45
-
10:44
-
10:39
-
10:28
-
10:21
-
10:16
-
10:15
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:50
Партнерский контент