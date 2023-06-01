Российский вратарь «Карабаха»: в Агдаме жизни нет — одни руины и всё заминировано

Голкипер сборной Азербайджана Шахрудин Магомедалиев рассказал о поездке «Карабаха» в Агдам, который команда официально представляет.

«Да-да, команда здесь постоянно базируется. Агдам же был 30 лет оккупирован. Сейчас только всё восстанавливается. Нам даже пообещали, что через несколько лет мы сможем там играть, хотя бы отдельные матчи. Уже есть проект стадиона. Мы ездили командой в Агдам после его освобождения.

Всё разрушено, жизни никакой нет. Хотя люди говорили, что это их территория, и за 30 лет могли бы что-то обустроить. Но там ничего нет — одни руины. И всё заминировано… Надеюсь, со временем мы вернёмся домой и будем играть в Агдаме», — сообщил Магомедалиев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.